Роббен після відновлення кар'єри ризикує залишитися без зарплати – відомі деталі контракту з Гронінгеном

Колишній гравець Гронінгена і збірної України, а також голова Профспілки футболістів Нідерландів Євген Левченко прокоментував рішення Ар'єна Роббена відновити футбольну кар'єру.

"Для Гронінгена контракт з Роббеном – це дуже цікавий крок. У нього в Нідерландах репутація "скляного хлопчика", тому в контракті навіть прописаний пункт, в якому йдеться про те, що якщо він не зіграє певну кількість матчів, то не отримуватиме зарплату.

Роббен офіційно оголосив про відновлення кар'єри – легенда знову гратиме за рідний клуб

Але в будь-якому випадку, для Гронінгена – це хороший піар-хід, тому що після ситуації з коронавірусом вболівальники неохоче розкуповують абонементи на матчі. Через 18 років Роббен повернувся в рідний клуб, і це буде жирна крапка в завершенні його кар'єри.

Навіть якщо він не заграє, ніхто поганого слова на його адресу не скаже. Та й не варто, напевно, від Роббена очікувати якогось чудо-футболу. Він рік підтримував форму з Баварією, сумував за футболом, і тепер для нього настав дуже приємний момент – він знову в грі", – зазначив Левченко у коментарі Meta-ratings.

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