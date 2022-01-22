Полузащитник Ювентуса Аарон Рэмзи завершил свою историю с туринцами.

"Аарон сейчас находится вне команды, он покинет клуб", – цитирует главного тренера Юве Массимилиано Аллегри журналист Фабрицио Романо в Twitter.

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Ранее отмечалось, что стороны досрочно расторгнут контракт, рассчитанный до лета 2023-го.

Текущий сезон Аарон Рэмзи не может записать в актив: всего 112 минут на футбольном поле и ноль результативных действий. За Юве 30-летний валлиец выступает с 2019 года, перебравшись из Арсенала.

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