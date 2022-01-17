Николо Дзаньоло находится на радарах Ювентуса, сообщает TuttoMercatoWeb.

Дибала решил не продлевать контракт с Ювентусом

Представители туринского клуба начнут переговоры с Ромой, если нападающий Юве Пауло Дибала окончательно решит покинуть клуб. Действующий контракт аргентинца со "Старой Синьорой" рассчитан до лета 2022 года, и туринцы пытаются продолжить сотрудничество с Пауло.

В нынешнем сезоне Дзаньоло провел 24 матча, в которых отличился тремя голами и совершил столько же ассистов.

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