Ювентус уже нашел игрока на случай ухода Дибалы
22:58 - Читати українською
Руководство Юве следит за атакующим полузащитником Ромы.
Николо Дзаньоло находится на радарах Ювентуса, сообщает TuttoMercatoWeb.
Дибала решил не продлевать контракт с Ювентусом
Представители туринского клуба начнут переговоры с Ромой, если нападающий Юве Пауло Дибала окончательно решит покинуть клуб. Действующий контракт аргентинца со "Старой Синьорой" рассчитан до лета 2022 года, и туринцы пытаются продолжить сотрудничество с Пауло.
В нынешнем сезоне Дзаньоло провел 24 матча, в которых отличился тремя голами и совершил столько же ассистов.
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