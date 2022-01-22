Півзахисник Ювентуса Аарон Ремзі завершив свою історію з туринцями.

"Аарон зараз перебуває поза командою, він покине клуб", – цитує головного тренера Юве Массіміліано Аллегрі журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

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Раніше зазначалось, що сторони достроково розірвуть контракт, який був розрахоний до літа 2023-го.

Поточний сезон Аарон Ремзі не може записати в актив: лише 112 хвилин на футбольному полі й нуль результативних дій. За Юве 30-річний валлієць виступає з 2019-го, перебравшись з Арсенала.

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