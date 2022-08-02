Рэмзи подписал контракт с "орлятами" на правах свободного агента, ведь раньше досрочно прекратил сотрудничество с Ювентусом. О переходе 31-летнего хавбека Ницца объявила на своем официальном сайте.

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Детали соглашения не разглашаются. Последние три года Аарон Рэмзи принадлежал Ювентусу, но не смог закрепиться в Турине (69 матчей, 6 голов, 6 ассистов). Вторую часть сезона 2021/22 валлиец на правах аренды провел в Рейнджерс и дошел до финала Лиги Европы.

Звездным временем полузащитника стали выступления за лондонский Арсенал, в котором он дорос до статуса капитана команды. За "канониров" Аарон сыграл 371 матч, забил 65 голов и 65 раз ассистировал партнерам.

В сезоне 2021/22 Ницца заняла 5 место в чемпионате Франции и дошла до финала Кубка Франции. Команда Люсьена Фавра будет выступать в Лиге конференций.

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