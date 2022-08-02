Ремзі підписав контракт з "орлятами" на правах вільного агента, адже раніше достроково припинив співпрацю з Ювентусом. Про перехід 31-річного хавбека Ніцца оголосила на своєму офіційному сайті.

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Деталі угоди не розголошуються. Останні три роки Аарон Ремзі належав Ювентусу, але не зміг закріпитися в Турині (69 матчів, 6 голів, 6 асистів). Другу частину сезону 2021/22 валлієць на правах оренди провів у Рейнджерс та дійшов до фіналу Ліги Європи.

Зоряним часом півзахисника стали виступи за лондонський Арсенал, в якому він доріс до статусу капітана команди. За "канонірів" Аарон зіграв 371 матч, забив 65 голів і 65 разів асистував партнерам.

У сезоні 2021/22 Ніцца посіла 5 місце в чемпіонаті Франції та дійшла до фіналу Кубка Франції. Команда Люсьєна Фавра виступатиме в Лізі конференцій.

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