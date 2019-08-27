toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ НЕЙМАР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ

Рэмзи не вызвали в сборную Уэльса на матчи отбора Евро-2020

19:39 39 Читати українською
Рэмзи не вызвали в сборную Уэльса на матчи отбора Евро-2020
Аарон Рэмзи / Твиттер сборной Уэльса

Команде Райана Гиггза придется обходиться без одного из своих лидеров в ближайших матчах квалификации.

Аарон Рэмзи не попал в заявку родной сборной на матчи против Азербайджана (отбор Евро-2020) и Беларуси (товарищеский), информирует официальный твиттер Футбольной Ассоциации Уэльса.

Королі вільних агентів: Погба, Пірло, Рабйо та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років

Хавбек Ювентуса не успел набрать необходимую физическую форму, поэтому главный тренер валлийцев Райан Гиггз решил не использовать его в ближайших встречах. Последний раз Ремзи выходил на поле в официальном матче еще в апреле, после чего восстанавливался от травмы подколенного сухожилия.

Напомним, после трех туров отбора на Евро-2020 в активе сборной Уэльса три очка.

Серія А 2019/20: перспективи українців, найцікавіше про трансфери, прогнози на сезон і знайомство з новачками

blog_ava
Хацкевич получил предложения из двух стран, – СМИ
18:58
902
Теги
Ювентус Ювентус Аарон Рэмзи Аарон Рэмзи Уэльс Уэльс Евро-2020
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
мин
Краснодар
22:00
Олимпиакос
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук