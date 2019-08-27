Рэмзи не вызвали в сборную Уэльса на матчи отбора Евро-2020

Команде Райана Гиггза придется обходиться без одного из своих лидеров в ближайших матчах квалификации.

Аарон Рэмзи не попал в заявку родной сборной на матчи против Азербайджана (отбор Евро-2020) и Беларуси (товарищеский), информирует официальный твиттер Футбольной Ассоциации Уэльса.

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Хавбек Ювентуса не успел набрать необходимую физическую форму, поэтому главный тренер валлийцев Райан Гиггз решил не использовать его в ближайших встречах. Последний раз Ремзи выходил на поле в официальном матче еще в апреле, после чего восстанавливался от травмы подколенного сухожилия.

Напомним, после трех туров отбора на Евро-2020 в активе сборной Уэльса три очка.

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