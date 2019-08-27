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Ремзі не викликали до збірної Уельсу на матчі відбору Євро-2020

19:37 328 Читать на русском
Ремзі не викликали до збірної Уельсу на матчі відбору Євро-2020
Аарон Ремзі / Твіттер збірної Уельсу

Команді Раяна Гіггза доведеться обходитися без одного зі своїх лідерів у найближчих матчах кваліфікації.

Аарон Ремзі не потрапив до заявки рідної збірної на матчі проти Азербайджану (відбір Євро-2020) і Білорусі (товариський), інформує офіційний твіттер Футбольної Асоціації Уельсу.

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Хавбек Ювентуса не встиг набрати необхідної фізичної форми, тому головний тренер валлійців Раян Гіггз вирішив не використовувати його у найближчих зустрічах. Востаннє Ремзі виходив на поле в офіційному матчі ще у квітні, після чого відновлювався від травми підколінного сухожилля.

Нагадаємо, після трьох турів відбору на Євро-2020 в активі збірної Уельсу три очки.

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Теги
Ювентус Ювентус Аарон Ремзі Аарон Ремзі Уельс Уельс Євро-2020
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