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Ремзі хоче покинути Ювентус – гравець розчарований кількістю ігрового часу

13:38 59 Читать на русском
Ремзі хоче покинути Ювентус – гравець розчарований кількістю ігрового часу
Аарон Ремзі / Sky Sport Italia

Півзахисник Ювентуса Аарон Ремзі може покинути клуб вже через рік після свого трансферу до "б'янконері".

Ремзі незадоволений кількістю ігрового часу в Ювентусі та хоче покинути клуб, інформує Tuttosport.

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У вчорашньому матчі Серії А проти Верони (1:2) Ремзі вийшов на заміну на 72-й хвилині, а в двох попередніх іграх проти Фіорентини (3:0) і Наполі (1:2) Аарон і зовсім не виходив на полі.

Додається, що в клубі незадоволені фізичними кондиціями хавбека. Повідомляється, що головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі хоче, щоб Ремзі вийшов на пік своєї форми до вирішальних матчів Ліги чемпіонів, однак поки цього досягнути не вдається.

До слова, Ремзі провів 19 матчів у поточному сезоні за Ювентус, записавши до свого активу 2 забитих м'ячі. Нагадаємо, що валлієць став гравцем туринського клубу, перейшовши з Арсенала, за який виступав з 2008 року з перервами на оренди.

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