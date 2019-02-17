Рябоконь розповів про можливі трансфери Десни

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь прокоментував кадрову ситуацію в команді.

"Я люблю відразу брати конкретно людей на позицію. Звертаємо увагу на футболістів, які проявили себе в українському футболі. Іноді доводиться дивитися, може, випадково попадеться талановитий гравець.

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Можливо, ще хтось з'явиться в нашій команді. Загалом, я задоволений складом. Думаю, ми повинні вирішувати поставлені завдання.

Ми запрошували гравців з характером. Головне, щоб гравці зрозуміли поставлені цілі і прийняли вимоги", – сказав Рябоконь Футбол NEWS.

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