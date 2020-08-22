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Рябоконь раскрыл секрет успеха Десны в матче против Зари

20:16 - Читати українською
Рябоконь раскрыл секрет успеха Десны в матче против Зари
Александр Рябоконь / Фото из открытых источников

Главный тренер Десны Александр Рябоконь прокомментировал победу своей команды над Зарей в первом туре УПЛ (3:1).

58’ Александр Филиппов
62’ Йоонас Тамм
73’ Филипп Будковский
 
Денис Фаворов 43’
43’ Денис Фаворов
58’ Александр Филиппов
62’ Йоонас Тамм
73’ Филипп Будковский

"Мы не гадаем с заменами. Будковский знал, что выйдет. Он хорошо вошел в игру. Понял ситуацию, почему не вышел в старте. Был активен. Таких футболистов у нас немного.

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В первом тайме команды блокировали действия друг друга, в том числе динамическим, тактическим прессингом. Шахматная партия в первом тайме. Во втором более динамичная, темповая, искренняя игра.

Мы гибкая команда, под каждого соперника ищем ходы, чтобы им было неудобно, а нам удобно. У соперника два активных нападающих, поэтому у нас вышли три центральных защитника. Мы и в прошлом применяли эту схему, хоть и не так часто", – сказал Рябоконь в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, в стартовом матче нового сезона УПЛ черниговцы, уступая после первого тайма, победили команду Виктора Скрипника со счетом 3:1.

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Десна - Заря Заря Заря Десна Десна Филипп Филипп Будковский Александр Александр Рябоконь
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