Рябоконь розкрив секрет успіху Десни у матчі проти Зорі

"Ми не гадаємо з замінами. Будківський знав, що вийде. Він добре увійшов у гру. Зрозумів ситуацію, чому не вийшов у старті. Був активний. Таких футболістів у нас небагато.

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У першому таймі команди блокували дії один одного, у тому числі динамічним, тактичним пресингом. Шахова партія у першому таймі. У другому більш динамічна, темпова, щира гра.

Ми гнучка команда, під кожного суперника шукаємо ходи, щоб їм було незручно, а нам зручно. У суперника два активних нападники, тому у нас вийшли три центральні захисники. Ми і раніше застосовували цю схему, хоч і не так часто", – сказав Рябоконь у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, у стартовому матчі нового сезону УПЛ чернігівці, поступаючись після першого тайму, перемогли команду Віктора Скрипника з рахунком 3:1.

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