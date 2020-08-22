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Рябоконь розкрив секрет успіху Десни у матчі проти Зорі

20:16 - Читать на русском
Рябоконь розкрив секрет успіху Десни у матчі проти Зорі
Олександр Рябоконь / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь прокоментував перемогу своєї команди над Зорею у першому турі УПЛ (3:1).

58’ Олександр Філіппов
62’ Йоонас Тамм
73’ Пилип Будківський
 
Денис Фаворов 43’
43’ Денис Фаворов
58’ Олександр Філіппов
62’ Йоонас Тамм
73’ Пилип Будківський

"Ми не гадаємо з замінами. Будківський знав, що вийде. Він добре увійшов у гру. Зрозумів ситуацію, чому не вийшов у старті. Був активний. Таких футболістів у нас небагато.

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У першому таймі команди блокували дії один одного, у тому числі динамічним, тактичним пресингом. Шахова партія у першому таймі. У другому більш динамічна, темпова, щира гра.

Ми гнучка команда, під кожного суперника шукаємо ходи, щоб їм було незручно, а нам зручно. У суперника два активних нападники, тому у нас вийшли три центральні захисники. Ми і раніше застосовували цю схему, хоч і не так часто", – сказав Рябоконь у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, у стартовому матчі нового сезону УПЛ чернігівці, поступаючись після першого тайму, перемогли команду Віктора Скрипника з рахунком 3:1.

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Зоря Зоря Десна Десна Десна - Зоря Пилип Пилип Будківський Олександр Олександр Рябоконь
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