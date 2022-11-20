"С Мудриком и Коноплей иногда списываемся. Это большие таланты, все отмечали их. Мудрика Боженька в темечко поцеловал. Есть все необходимые качества – очень быстрый, умный, хорошая техника. Он готов тренироваться. Пока не стемнеет, Михаил не уходил с тренировочного поля.

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Рано или поздно наступает время, когда человек готов показывать свои лучшие качества. Где-то стабильности не хватает, но это придет. Соглашаюсь, что это самый лучший талант украинского футбола.

Мудрик в Десне? Во-первых, ему нужно было не мешать. Не каждый способен брать инициативу на себя, обыгрывать. И все это на большой скорости. Талантам необходима поддержка и помощь. Он уже играл на взрослом уровне за Арсенал.

У нас на его позиции была достаточно хорошая конкуренция. Вингеры – это моя слабость, их не так много в нашем футболе. Мы были хорошо укомплектованы: Картушов, Калитвинцев, Гуцуляк. Это более опытные футболисты, пожалуй, Мудрик что-нибудь взял и от них.

Мне кажется, что Михаил – очень правильный человек. Я читаю, как он реагирует на какие-то неудачи сборной, как он относится к войне. Почти всегда говорит правильные вещи", – сказал Рябоконь в интервью SportArena .

По последней информации, потенциальный покупатель вингера сборной Украины должен будет заплатить Шахтеру около 100 миллионов евро. Одним из главных претендентов на Михаила называют Арсенал.

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