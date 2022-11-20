"З Мудриком та Коноплею іноді списуємося. Це великі таланти, усі відзначали їх. Мудрика Боженька в тім'ячко поцілував. Є всі необхідні якості – дуже швидкий, розумний, хороша техніка. Він готовий тренуватися. Поки не стемніє, то Михайло не йшов з тренувального поля.

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Рано чи пізно наступає час, коли людина готова показувати свої найкращі якості. Десь стабільності не вистачає, але це прийде. Погоджуюся, що це найкращий талант українського футболу.

Мудрик у Десні? По-перше, йому потрібно було не заважати. Не кожен здатен брати ініціативу на себе, обігрувати. І все це на великій швидкості. Талантам необхідна підтримка та допомога. Він до цього вже грав на дорослому рівні за Арсенал.

У нас на його позиції була досить хороша конкуренція. Вінгери – це моя слабкість, їх не так багато у нашому футболі. Ми там були добре укомплектовані: Картушов, Калітвінцев, Гуцуляк. Це більш досвідчені футболісти, мабуть, Мудрик щось взяв і від них.

Мені здається, що Михайло – дуже правильна людина. Я читаю, як він реагує на якісь невдачі збірної, як він ставиться до війни. Майже завжди говорить правильні речі", – сказав Рябоконь в інтерв'ю SportArena.

За останньою інформацією, потенційний покупець вінгера збірної України повинен буде заплатити Шахтарю близько 100 мільйонів євро. Одним із головних претендентів на Михайла називають Арсенал.

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