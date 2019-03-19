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Рябоконь останется в Десне, зимним новичкам снизят зарплаты

08:54 21 Читати українською
Рябоконь останется в Десне, зимним новичкам снизят зарплаты
Александр Рябоконь / УПЛ

Черниговская Десна не будет увольнять Александра Рябоконя с должности главного тренера.

Главный тренер Десны Александр Рябоконь продолжит свою работу в черниговской команде несмотря на непопадание в первую шестерку, сообщает Футбол News.

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Единственным изменением станет снижение зарплат зимним новичкам, поскольку у них есть об этом пункт в контракте, если северяне не попадут в верхнюю часть таблицы по итогам первого этапа УПЛ.

Зимой Десну пополнили Темур Парцвания, Андрей Богданов, Михаил Козак, Дмитрий Немчанинов и Михаил Сергийчук.

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