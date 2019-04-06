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Рябоконь: Не вижу смысла играть во второй шестерке

21:33 142 Читати українською
Рябоконь: Не вижу смысла играть во второй шестерке
Александр Рябоконь / gorod.cn.ua

Главный тренер Десны Александр Рябоконь прокомментировал победу над Олимпиком (2:0).

 
Денис Фаворов 21’
Сергей Старенький 70’
21’ Денис Фаворов
70’ Сергей Старенький

"Я требую от ребят более качественной игры в пас. Во втором тайме моменты создавались лучше, но пространство впереди использовали слабо.

Олимпик – Десна – 0:2 – видео голов и обзор матча

Слова мотивации после непопадания в первую шестерку? Сложный психологический момент. Я считаю, что должен быть полноценный чемпионат. Необходимо играть в два круга. Не вижу смысла игры во второй шестерке.

Будем улучшать качество игры. Я думаю, что в Чернигове болельщик еще не избалован", – сказал Рябоконь в комментарии телеканалу Футбол 2.

Десна на выезде уверенно победила Олимпик

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Десна Десна Александр Рябоконь Александр Рябоконь Олимпик - Десна Олимпик Олимпик
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