Рябоконь: Не вижу смысла играть во второй шестерке

Главный тренер Десны Александр Рябоконь прокомментировал победу над Олимпиком (2:0).

"Я требую от ребят более качественной игры в пас. Во втором тайме моменты создавались лучше, но пространство впереди использовали слабо.

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Слова мотивации после непопадания в первую шестерку? Сложный психологический момент. Я считаю, что должен быть полноценный чемпионат. Необходимо играть в два круга. Не вижу смысла игры во второй шестерке.

Будем улучшать качество игры. Я думаю, что в Чернигове болельщик еще не избалован", – сказал Рябоконь в комментарии телеканалу Футбол 2.

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