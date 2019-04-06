Олимпик – Десна – 0:2 – видео голов и обзор матча

Десна на выезде уверенно разобралась с Олимпиком (0:2). Смотрите видео голов и обзор матча Олимпик – Десна.

Десна без особых проблем переиграла Олимпик на выезде. Главным героем матча стал Сергей Старенький, который сначала подачей со штрафного нашел Дениса Фаворова в штрафной соперника, а во втором тайме отличился сам.

Десна на выезде уверенно победила Олимпик

Таким образом, Десна набрала 31 очко и поднялась на седьмую позицию, захватив лидерство во второй шестерке. Олимпик с 20 зачетными баллами остался на десятой строчке в турнирной таблице.