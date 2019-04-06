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Олимпик – Десна – 0:2 – видео голов и обзор матча

18:11 35 Читати українською
Олимпик – Десна – 0:2 – видео голов и обзор матча
Олимпик – Десна – 0:2

Десна на выезде уверенно разобралась с Олимпиком (0:2). Смотрите видео голов и обзор матча Олимпик – Десна.

 
Денис Фаворов 21’
Сергей Старенький 70’
21’ Денис Фаворов
70’ Сергей Старенький

Десна без особых проблем переиграла Олимпик на выезде. Главным героем матча стал Сергей Старенький, который сначала подачей со штрафного нашел Дениса Фаворова в штрафной соперника, а во втором тайме отличился сам.

Десна на выезде уверенно победила Олимпик

Таким образом, Десна набрала 31 очко и поднялась на седьмую позицию, захватив лидерство во второй шестерке. Олимпик с 20 зачетными баллами остался на десятой строчке в турнирной таблице.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Видеоновости Олимпик Олимпик Десна Десна Олимпик - Десна Сергей Старенький Сергей Старенький
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