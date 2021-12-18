"Слухи прошли, ничего сейчас нет. Я в Ворскле, и меня все устраивает. Зачем мне распыляться туда, куда не нужно?

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Середняк Бельгии лучше топ-клуба Украины? Да, для меня – да. Это будет развитие. В Европе нужно зацепиться за свое место в основе", – поделился Ризнык в программе ТРЕНДЕЦЬ.

В текущем сезоне УПЛ 21-летний Дмитрий Ризнык сыграл 17 матчей, в которых пропустил 17 голов и отразил 5 пенальти, превзойдя многолетний рекорд Украины. Основным претендентом на кипера раньше называли Шахтер.

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