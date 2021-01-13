"Худжамов советовал не идти ни в Динамо, ни в Шахтер? Я не знаю, как будет. У Рустама есть опыт, он был в донецком Шахтере, поэтому я прислушиваюсь к его мнению и учту его. Если будет что-то конкретное, то уже буду тогда принимать решение.

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Какой клуб больше по душе? Шахтер уехал из Донецка, клубу трудно. Они начинали сначала. Их выгнали из замечательного города и стадиона, поэтому могу сказать, что ближе по душе мне Шахтер. Если бы все было хорошо и они остались в Донецке, то считаю, что у них было бы больше шансов на 1/4 финала ЛЧ, чем сейчас", – резюмировал Ризнык в интервью Брутальному Футболу.

Напомним, голкипер Ворсклы был в составе чемпионской сборной Украины U-20, но не сыграл ни одного матча на турнире. Также Ризнык ярко проявил себя в первой части текущей УПЛ – 11 матчей, 8 пропущенных мячей, 5 раз сохранял ворота "сухими".

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