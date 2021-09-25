"Ключевой момент? 11-метровый, который Дима Ризнык вытащил. Сыграл, как вратарь, помог команде, мы лучше стали играть. Уверенность появилась, потом забили и продолжали. Болеше оборонялись, но на контратаках играли.

Нереализованный пенальти и красивый удар со штрафного в видеообзоре матча Колос – Ворскла – 0:1

Когда вылетает капитан, трудно перестроиться. Мы выпустили Челядина, хоть он опорный полузащитник. Он сыграл хорошо, молодец. На правый фланг переместили Яворского. Сыграли на ноль, значит все правильно сделали. Состояние Чеснакова? Он забил бедро. Он – боец, думаю, восстановится к следующей игре.

Тилль? Это стержень и мозг команды, который может отдать и придержать. Довольны, когда такой футболист в команде, всегда приятно работать с ним. Мы первый тайм проводим хорошо, нас не хватает где-то на последние 15-20 минут матча – есть мандраж", – сказал Максимов в эфире УПЛ online.

К слову, полтавчане набрали 18 очков и поднялись на третью строчку турнирной таблицы УПЛ, Колос с 8-ю зачетными баллами остался десятым.

Ворскла удержала минимальную победу над Колосом, поднявшись на третью позицию в УПЛ – Ризнык парировал пенальти