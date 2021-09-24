Поединок в Ковалёвке между Колосом и Ворсклой открывал программу 9-го тура УПЛ. Гости в случае победы могли бы подняться на третью позицию в таблице, а вот хозяевам победа была важнее в психологическом плане – свой второй матч в сезоне они выиграли только неделю назад. Впрочем, турнирная мотивация тоже присутствовала, ведь они отставали от зоны еврокубков на семь зачетных баллов, имея матч в запасе.

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Начало встречи оказалось довольно интересным. Уже на 4-й минуте Колос мог открывать счет в результате подачи с углового, которую ударом головой замкнул Гавриш. Мяч пролетел в сантиметрах от дальней штанги, а Ворскла сразу же ответила дальним выстрелом Рангела, который без проблем взял Фесюн. Гораздо труднее голкиперу было на 8-й минуте – Тилль со стандарта попал в перекладину, а в атаке вторым темпом Кане пробил с правого угла штрафной. Фесюн поймал сферу.

После этого игра выровнялась. Ворскла выглядела несколько активнее, но реальных моментов на поле не возникало. На 27-й минуте полтавчане из-за повреждения потеряли Чеснакова, вместо которого пришлось выпускать Челядина – замена оказалась провальной, ведь уже на 28-й Артем сбил в своей штрафной Чурко. Максим Козыряцкий назначил пенальти, и сам Вячеслав его пошел выполнять, пробив в левый нижний угол. Ризнык парировал!

Наказание за расточительность прилетело через семь минут: Степанюк разогнал контратаку и завершил ее эффектным черпачком на правый край штрафной, откуда мощно выстрелил Тилль – Фесюн парировал перед собой, а Оливье сразу же пробил еще раз. Гавриш мог вынести мяч с линии, но тот пролетел мимо. 0:1! Именно с этим счетом команды и отправились на перерыв.

В раздевалке Сергей Кузнецов провел замену, выпустив Дениса Костышина вместо Ренана, на 54-й минуте он еще и выпустил Задою (Богданов отправился на "банку"). Долгое время эти ходы не приносили Ковалёвке выгоды. Ворскла даже больше владела мячом (55% игрового времени), но на 58-й минуте сын бывшего наставника Колоса напомнил о своем пребывании на поле. Дэн мощно пробил с дистанции, заставив Ризныка выполнить красивый сейв!

На 67-й минуте хозяева потеряли еще одну голевую возможность: после подачи с углового мяч подрезали на дальнюю штангу под удар Лысенко метров с шести – Владимир стрелял в ближний угол, однако Ризнык спас Ворсклу! Впрочем, между этими двумя моментами болельщики не увидели ни одного интересного эпизода, кроме дальнего и неточного удара Кане.

К сожалению, в последующие 20 минут основного времени футбола на поле не было. Ворскла уныло катала мяч без обострения, организовав только один неудачный розыгрыш стандарта, а у Колоса вообще ничего не удавалось. Казалось, что до финального свистка команды не создадут ни одного момента, однако на 89-й минуте полтавчане могли забить гол благодаря классной комбинации – в её завершении Пуцлин пробил метров с 19-ти. Получилось слишком высоко. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Ворсклы.

Таким образом, "зелено-белые" набрали 18 очков, поднявшись на третью позицию в турнирной таблице УПЛ. Колос, имея 8 зачётных баллов, пока остаётся на десятой строчке.

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