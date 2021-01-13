У матчі-відповіді півфіналу Кубка Лібертадорес бразильці поступились аргентинцям, однак за сумою двох поєдинків зуміли вийти у фінал турніру. Звіт про битву грандів читайте на "Футбол 24".

Кубок Лібертадорес, 1/2 фіналу, матч-відповідь

Палмейрас (Бразилія) – Рівер Плейт (Аргентина) – 0:2 (перший матч – 3:0)

Голи: Рохас, 29, Борре, 44

Вилучення: Рояс, 73 (Рівер Плейт, друга жовта картка)

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В рамках півфінальної стадії Копа Лібертадорес відбувся матч-відповідь між Палмейрасом і Рівер Плейтом. Перший поєдинок закінчився впевненою перемогою бразильців 3:0, тож аргентинці могли сподіватись лише на диво. З перших хвилин гості почали активно пресингувати і атакувати ворота суперника, що дозволило їм вийти вперед в середині першого тайму: Роберт Рохас головою влучно замкнув подачу з кутового. Під кінець тайму Рафаель Борре відгукнувся на простріл Матіаса Суареса і переправив сферу у сітку.

Здавалося, що Рівер Плейт все ж зуміє створити диво і відіграти три м'ячі. Зрештою, після відпочинку аргентинцям вдалося забити втретє, однак арбітр, скориставшись послугами системи VAR, зафіксував офсайд і гол скасував. А згодом герой першого тайму Рохас протягом 11 хвилин заробив дві жовті картки і залишив свою команду у меншості. Як наслідок, Рівер Плейт не зміг дотиснути суперника і вилетів з турніру. До слова, весь матч за Палмейрас провів екс-форвард Шахтаря Луїс Адріано.

За сумою двох зустрічей у фінал Копа Лібертадорес вийшли бразильці. Їм належить зіграти з переможцем пари Бока Хуніорс – Сантос (перший матч закінчився безгольовою нічиєю).

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Robert Rojas rose high and headed home with power to put @RiverPlate 1-0 up tonight in São Paulo! #Libertadores pic.twitter.com/alyk1OCdsc — CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) January 13, 2021