Ривер Плейт потерпел сенсационное поражение от Палмейраса в Кубке Либертадорес. Экс-игрок Карпат Хорхе Карраскаль стал одним из антигероев матча.

Кубок Либертадорес, полуфинал

Ривер Плейт – Палмейрас – 0:3

Голы: Рони, 27, Луис Адриано, 47, Винья, 62

Удаление: Карраскаль, 60

Бразильский Палмейрас приехал в гости к аргентинскому Ривер Плейт на первый матч 1/2 финала Кубка Либертадорес. До перерыва команда Луиса Адриано сенсационно вела в счете, а в дебюте второй 45-минутки еще и отметился экс-звезда Шахтера.

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За несколько минут Хорхе Карраскаль грубо сыграл в ногу сопернику – экс-игрок Карпат чуть ли не сразу увидел перед собой красный "свет". Через две минуты кипер Ривер Плейт третий раз вынимал круглого из своих ворот. Неожиданные 0:3 для Карраскаля и Ко.

Ответный матч состоится 13 января, где и решится судьба путевки в финал. Вторая полуфинальная пара Бока Хуниорс – Сантос завтра, 7 января, в 00:15 проведут первую встречу. Финал турнира запланирован на 23 января.

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Видео фола Карраскаля:

i’m not defending carrascal, but i understand



pic.twitter.com/Gaqv8XxAIr — Santiago Muñez (@LiquidCalcio) January 6, 2021

Видеообзор матча: