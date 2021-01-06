Карраскаль брутально подвел Ривер Плейт в Кубке Либертадорес – экс-звезда Шахтера причастен к разгрому
Ривер Плейт потерпел сенсационное поражение от Палмейраса в Кубке Либертадорес. Экс-игрок Карпат Хорхе Карраскаль стал одним из антигероев матча.
Кубок Либертадорес, полуфинал
Ривер Плейт – Палмейрас – 0:3
Голы: Рони, 27, Луис Адриано, 47, Винья, 62
Удаление: Карраскаль, 60
Бразильский Палмейрас приехал в гости к аргентинскому Ривер Плейт на первый матч 1/2 финала Кубка Либертадорес. До перерыва команда Луиса Адриано сенсационно вела в счете, а в дебюте второй 45-минутки еще и отметился экс-звезда Шахтера.
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За несколько минут Хорхе Карраскаль грубо сыграл в ногу сопернику – экс-игрок Карпат чуть ли не сразу увидел перед собой красный "свет". Через две минуты кипер Ривер Плейт третий раз вынимал круглого из своих ворот. Неожиданные 0:3 для Карраскаля и Ко.
Ответный матч состоится 13 января, где и решится судьба путевки в финал. Вторая полуфинальная пара Бока Хуниорс – Сантос завтра, 7 января, в 00:15 проведут первую встречу. Финал турнира запланирован на 23 января.
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Видео фола Карраскаля:
Видеообзор матча: