Ривер Плейт одолел Бока Хуниорс в сумасшедшем Суперкласико – массовая драка и 7 красных карточек в добавленное время
Ривер Плейт принимал Бока Хуниорс в 15-м туре аргентинской Суперлиги.
Аргентина, Суперлига, 15 тур
Ривер Плейт – Бока Хуниорс – 1:0
Гол: Борха, 90+3 (пен)
Противостояние двух известнейших аргентинских клубов всегда сопровождается небывалым интересом. Несмотря на то, что команды были в разной форме перед Суперкласико, Ривер и Бока были настроены бороться до последних минут. В итоге так и вышло.
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За 90 минут матча счет никому не удалось открыть. В компенсированное время судья назначил пенальти, который удачно реализовал Борха. Только праздновать Риверу пришлось недолго. На поле вспыхнула потасовка, которая привела к тому, что арбитр матча показал 7 красных карточек. В конце концов, финальный свисток, прозвучавший на 109 минуте матча, зафиксировал победу хозяев.
Ривер Плейт остается лидером чемпионата Аргентины с 37 пунктами, опережая девять очков Сан-Лоренсо. Бока Хуниорс занимает лишь 13 место, отставая от извечного соперника на 19 баллов.
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