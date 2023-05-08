Аргентина, Суперлига, 15 тур

Ривер Плейт – Бока Хуниорс – 1:0

Гол: Борха, 90+3 (пен)

Противостояние двух известнейших аргентинских клубов всегда сопровождается небывалым интересом. Несмотря на то, что команды были в разной форме перед Суперкласико, Ривер и Бока были настроены бороться до последних минут. В итоге так и вышло.

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За 90 минут матча счет никому не удалось открыть. В компенсированное время судья назначил пенальти, который удачно реализовал Борха. Только праздновать Риверу пришлось недолго. На поле вспыхнула потасовка, которая привела к тому, что арбитр матча показал 7 красных карточек. В конце концов, финальный свисток, прозвучавший на 109 минуте матча, зафиксировал победу хозяев.

Ривер Плейт остается лидером чемпионата Аргентины с 37 пунктами, опережая девять очков Сан-Лоренсо. Бока Хуниорс занимает лишь 13 место, отставая от извечного соперника на 19 баллов.

Here’s the seven minutes of carnage in the Superclásico from River Plate’s Miguel Borja scoring the winning penalty against Boca Juniors to the full on melee afterwards. pic.twitter.com/kNebp7tSXA — Roberto Rojas (@RobertoRojas97) May 7, 2023

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