Рівер Плейт здолав Бока Хуніорс в божевільному Суперкласіко – масова сутичка і 7 червоних карток у доданий час
Рівер Плейт приймав Бока Хуніорс у 15 турі аргентинської Суперліги.
Аргентина, Суперліга, 15 тур
Рівер Плейт – Бока Хуніорс – 1:0
Гол: Борха, 90+3 (пен)
Протистояння двох найвідоміших аргентинських клубів завжди супроводжується небувалим інтересом. Попри те, що команди перебували у різній формі перед Суперкласіко, Рівер та Бока були налаштовані боротися до останніх хвилин. У підсумку так і сталося.
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За 90 хвилин матчу рахунок нікому не вдалося відкрити. В компенсований час суддя призначив пенальті, який Борха вдало реалізував. Тільки святкувати Ріверу довелося недовго. На полі спалахнула бійка, яка призвела до того, що арбітр матчу показав 7 червоних карток. Врешті-решт, фінальний свисток, який прозвучав на 109 хвилині матчу, зафіксував перемогу господарів.
Рівер Плейт залишається лідером чемпіонату Аргентини з 37 пунктами, випереджаючи на дев'ять очок Сан-Лоренсо. Бока Хуніорс посідає лише 13-те місце, відстаючи від одвічного суперника на 19 балів.
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