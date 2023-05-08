Аргентина, Суперліга, 15 тур

Рівер Плейт – Бока Хуніорс – 1:0

Гол: Борха, 90+3 (пен)

Протистояння двох найвідоміших аргентинських клубів завжди супроводжується небувалим інтересом. Попри те, що команди перебували у різній формі перед Суперкласіко, Рівер та Бока були налаштовані боротися до останніх хвилин. У підсумку так і сталося.

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За 90 хвилин матчу рахунок нікому не вдалося відкрити. В компенсований час суддя призначив пенальті, який Борха вдало реалізував. Тільки святкувати Ріверу довелося недовго. На полі спалахнула бійка, яка призвела до того, що арбітр матчу показав 7 червоних карток. Врешті-решт, фінальний свисток, який прозвучав на 109 хвилині матчу, зафіксував перемогу господарів.

Рівер Плейт залишається лідером чемпіонату Аргентини з 37 пунктами, випереджаючи на дев'ять очок Сан-Лоренсо. Бока Хуніорс посідає лише 13-те місце, відстаючи від одвічного суперника на 19 балів.

Here’s the seven minutes of carnage in the Superclásico from River Plate’s Miguel Borja scoring the winning penalty against Boca Juniors to the full on melee afterwards. pic.twitter.com/kNebp7tSXA — Roberto Rojas (@RobertoRojas97) May 7, 2023

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