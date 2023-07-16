Аргентина, Суперлига, 25 тур

Ривер Плейт – Эстудиантес – 3:0

Голы: Бельтран, 2, Де Ла Крус, 18, Барко 31

Матч между Ривер Плейтом и Эстудиантесом стал ключевым в 25 туре аргентинской Суперлиги. В случае победы команда Мартина Демикелиса досрочно получала чемпионство. "Миллионеры" подошли к встрече со всей серьезностью. Еще в первом тайме Ривер Плейт сделал счет на табло комфортным, забив три гола. Соперник отличиться в матче не сумел.

Интер Майами представил Месси – аргентинец получил рекордный контракт

Под руководством Демикелиса, который заменил Марсело Гальярдо на тренерской скамье, Ривер Плейт одержал 18 побед, что является рекордом этого сезона. Также "Миллионеры" имеют лучшую результативность в чемпионате (45 голов в 25 матчах). Напомним, что Демикелис возглавил Ривер Плейт в ноябре 2022 года. За свою игровую карьеру он успел поиграть за Баварию и Манчестер Сити. Следует отметить, что для Демикелиса это дебютный сезон во главе профессионального клуба. Ранее специалист работал лишь с молодежными командами мюнхенцев.