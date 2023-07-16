Аргентина, Суперліга, 25 тур

Рівер Плейт – Естудіантес – 3:0

Голи: Бельтран, 2, Де Ла Крус, 18, Барко 31

Матч між Рівер Плейт та Естудіантесом став ключовим у 25 турі аргентинської Суперліги. У разі перемоги команда Мартіна Демікеліса достроково здобувала чемпіонство. "Мільйонери" підійшли до зустрічі з усією серйозністю. Ще в першому таймі Рівер Плейт зробив рахунок на табло комфортним, забивши три голи. Суперник відзначитися в матчі не зумів.

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Під керівництвом Демікеліса, який замінив Марсело Гальярдо на тренерській лаві, Рівер Плейт здобув 18 перемог, що є рекордом цього сезону. Також "Мільйонери" мають найкращу результативність в чемпіонаті (45 голів у 25 матчах). Нагадаємо, що Демікеліс очолив Рівер Плейт в листопаді 2022 року. За свою ігрову кар'єру він встиг пограти за Баварію та Манчестер Сіті. Слід зазначити, що для Демікеліса це дебютний сезон на чолі професіонального клубу. Раніше фахівець працював лише з молодіжними командами мюнхенців.