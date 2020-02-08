Ривалдо рассказал, кто сможет заменить Месси в Барселоне

Легендарный экс-форвард Барселоны Ривалдо призвал каталонский клуб вернуться к идее с возвращением на Камп Ноу бразильского нападающего ПСЖ Неймара.

"Барселоне нужно найти футболиста, который сможет решать исход игры, когда нет Месси или это не его день, как это произошло в матче с Атлетиком (в 1/4 Кубка Испании "блаугранас" уступили Атлетику в добавленное время и вылетели из турнира – прим.). Клуб должен искать того, кто сможет помогать Месси и заменить его, когда это необходимо. По моему мнению, Неймар – именно тот игрок.

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Барселоне, возможно, следует вернуться к вопросу о его подписании этим летом. Клуб не несет ответственности за его уход несколько лет назад. Прошло уже достаточно времени, и, возможно, настал момент для переговоров, которые позволят Неймару вернуться и провести лучшие годы карьеры на Камп Ноу", – цитирует Ривалдо издание Goal.

Напомним, летом 2019 года Неймар открыто заявлял о своем стремлении вернуться в Барселону, за которую выступал с 2013 по 2017 год, из-за чего у него возник конфликт с ПСЖ и болельщиками. В результате трансфер не состоялся, и 28-летний нападающий пошел на примирение с парижанами.

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