Рівалдо розповів, хто зможе замінити Мессі у Барселоні

Легендарний екс-форвард Барселони Рівалдо закликав каталонський клуб повернутися до ідеї з поверненням на Камп Ноу бразильського нападника ПСЖ Неймара.

"Барселоні потрібно знайти футболіста, який зможе вирішувати результат гри, коли немає Мессі або це не його день, як це сталося у матчі з Атлетіком (в 1/4 Кубка Іспанії "блаугранас" поступились Атлетіку у доданий час і вилетіли з турніру – прим.). Клуб повинен шукати того, хто зможе допомагати Мессі і замінити його, коли це необхідно. На мою думку, Неймар – саме той гравець.

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Барселоні, можливо, слід повернутися до питання про його підписання цього літа. Клуб не несе відповідальності за його відхід кілька років тому. Вже минуло достатньо часу, і, можливо, настав момент для переговорів, які дозволять Неймару повернутися і провести найкращі роки кар'єри на Камп Ноу", – цитує Рівалдо видання Goal.

Нагадаємо, влітку 2019 року Неймар відкрито заявляв про своє прагнення повернутися у Барселону, за яку виступав з 2013 по 2017 рік, через що у нього виник конфлікт з ПСЖ і вболівальниками. В результаті трансфер не відбувся, і 28-річний нападник пішов на примирення з парижанами.

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