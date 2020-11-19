Ривалдо назвал непростое условие, при котором Месси останется в Барселоне
Бывший игрок "блаугранас" Ривалдо сомневается, что Лионель Месси продолжит свои выступления на Камп Ноу.
"Не могу представить, как новое руководство убедит его отступить от своего решения покинуть клуб. Он видит, что у Барсы нет больших ресурсов, чтобы содержать его.
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Месси получит более выгодные предложения от других клубов. Если мы добавим к этому тот факт, что Барселоне придется сокращать зарплаты, а Месси и так хотел уйти, то ситуация становится очень сложной.
Только в случае, если они выиграют Лигу чемпионов или Ла Лигу в этом сезоне, если Куман сумеет создать команду, которая будет хорошо играть, Месси может передумать. Но все-таки повторюсь: боюсь, что это последний сезон Месси в Барселоне. Конечно, это очень печально", – цитирует Ривалдо Marca.
Напомним, летом 33-летний форвард Барселоны пытался покинуть каталонский клуб, но руководство не отпустило аргентинца. Главным претендентом на звездного нападающего называли Манчестер Сити. Контракт с Барселоной у Месси рассчитан до лета 2021 года.
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