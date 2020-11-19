"Не могу представить, как новое руководство убедит его отступить от своего решения покинуть клуб. Он видит, что у Барсы нет больших ресурсов, чтобы содержать его.

Ривалдо указал, что должна сделать Барселона для повышения шансов выиграть ЛЧ

Месси получит более выгодные предложения от других клубов. Если мы добавим к этому тот факт, что Барселоне придется сокращать зарплаты, а Месси и так хотел уйти, то ситуация становится очень сложной.

Только в случае, если они выиграют Лигу чемпионов или Ла Лигу в этом сезоне, если Куман сумеет создать команду, которая будет хорошо играть, Месси может передумать. Но все-таки повторюсь: боюсь, что это последний сезон Месси в Барселоне. Конечно, это очень печально", – цитирует Ривалдо Marca.

Напомним, летом 33-летний форвард Барселоны пытался покинуть каталонский клуб, но руководство не отпустило аргентинца. Главным претендентом на звездного нападающего называли Манчестер Сити. Контракт с Барселоной у Месси рассчитан до лета 2021 года.

"Священні корови" визнали помилки – хто найбільше вразив Кумана в Барселоні та фаворит ЛЧ, який "сильно вирвався вперед"