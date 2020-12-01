"Моя самая большая мечта – играть за Барселону. Роналдиньо, Ривалдо, Ромарио и Роналдо представляли Барселону, и я хотел бы присоединиться к этому списку. Я также слежу за Ливерпулем и Манчестер Юнайтед, и люблю каждый из них равноценно, хотя они и соперники.

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Они являются наиболее традиционными клубами Англии. Я нейтрален, когда они встречаются друг с другом – хорошо поддерживать тех, кто побеждает. Было бы замечательно сыграть за одного из них", – поделился Тете в интервью BBC.

Отметим, что бразилец перешел из Гремио в Шахтер в феврале 2019 года. В текущем сезоне Тете сыграл в 16 матчах, записав в свой актив 2 гола и 4 ассиста.

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