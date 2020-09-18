"Во многом Металлист тогда сделал заявку на победу уже в первом домашнем матче, выиграв 2:0. Однако во втором поединке Риека благодаря мощной поддержке болельщиков действовала с большой самоотдачей и оказала достойное сопротивление. И Металлисту стоило больших усилий, чтобы снова взять верх.

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24 сентября Колос сыграет в Риеке без зрителей? Это положительный момент для украинцев, поскольку фанаты у хорватского клуба очень темпераментны. Мне понравилось, как игроки из Коваливки играли с Арисом, продемонстрировав тактический обучение, желание сыграть через "не могу". Они заслуженно пробились в следующий этап. Убежден, что тренер Колоса Руслан Костышин и в Хорватии сумеет выбрать стратегически правильный план на поединок. Думаю, что преодолеть хорватский барьер Колосу вполне по силам.

Кстати, 11 лет назад в Риеке решающий мяч в составе Металлиста записал в свой актив Владимир Лысенко. Рад, что он продолжает оставаться в строю, будучи лидером атак Колоса. Желаю Лысенко снова забить в Риеке победный гол", – цитирует Маркевича Meta-ratings.com.ua.

Матч третьго квалификационного раунда Лиги Европы Риека – Колос состоится 24 версня.

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