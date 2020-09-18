"Великою мірою Металіст тоді зробив заявку на перемогу вже у першому домашньому матчі, вигравши 2:0. Однак в другому поєдинку Рієка завдяки потужній підтримці вболівальників діяла з великою самовіддачею і чинила гідний опір. І Металісту коштувало великих зусиль, щоб знову взяти верх.

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24 вересня Колос зіграє в Рієці без глядачів? Це позитивний момент для українців, оскільки фанати у хорватського клубу дуже темпераментні. Мені сподобалося, як ковалівці грали з Арісом, продемонструвавши тактичний вишкіл, бажання зіграти через "не можу". Вони заслужено пробилися до наступного етапу. Переконаний, що тренер Колоса Руслан Костишин і в Хорватії зуміє вибрати стратегічно правильний план на поєдинок. Думаю, що подолати хорватський бар'єр Колосу цілком під силу.



До речі, 11 років тому в Рієці вирішальний м'яч у складі Металіста записав до свого активу Володимир Лисенко. Радий, що він продовжує залишатися в строю, будучи лідером атак Колоса. Бажаю Лисенку знову забити в Рієці переможний гол", – цитує Маркевича Meta-ratings.com.ua.

Матч третьго кваліфікаційного раунду Ліги Європи Рієка – Колос відбудеться 24 версня.

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