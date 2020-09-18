"У нас была сплоченность коллектива, очень здорово сыграла защита. Молодцы ребята, сыграли четко, просто красавцы. Безумно рад за нашу оборону.

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И атака неплохо сыграла. Забили два гола. Но это не столь важно, так как защита сыграла намного ярче. У меня было два момента, когда можно было забивать. Но у меня первый матч после длительного периода и травмы. Я не вижу никаких проблем, главное – есть моменты.

Левой ногой можно было ложить, но это больная нога, я за нее чуть испугался. Может, надо было больше разворачивать, бить щекой, а до этого щекой было бить больно. Может, это сыграло роль. Но главное, что выиграли. Я лично буду прибавлять", – сказал Євгений Селезнев в коментарии Футбол News.

Напомним, Колос сенсационно победил греческий клуб со счетом 2:1 и одержал первую победу в Лиге Европы в своей истории. В 3-м раунде квалификации украинцы встретятся с Риекой.

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