Арис – Колос: Селезнев выделил яркое звено на поле в команде з Ковалевки
Форвард Колоса Евгений Селезнев поделился своими мыслями и эмоциями относительно победы над Арисом во втором квалификационном раунде Лиги Европы.
"У нас была сплоченность коллектива, очень здорово сыграла защита. Молодцы ребята, сыграли четко, просто красавцы. Безумно рад за нашу оборону.
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И атака неплохо сыграла. Забили два гола. Но это не столь важно, так как защита сыграла намного ярче. У меня было два момента, когда можно было забивать. Но у меня первый матч после длительного периода и травмы. Я не вижу никаких проблем, главное – есть моменты.
Левой ногой можно было ложить, но это больная нога, я за нее чуть испугался. Может, надо было больше разворачивать, бить щекой, а до этого щекой было бить больно. Может, это сыграло роль. Но главное, что выиграли. Я лично буду прибавлять", – сказал Євгений Селезнев в коментарии Футбол News.
Напомним, Колос сенсационно победил греческий клуб со счетом 2:1 и одержал первую победу в Лиге Европы в своей истории. В 3-м раунде квалификации украинцы встретятся с Риекой.
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