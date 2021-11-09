"Очень много эмоций после футбола. Скажем так, эмоции отрицательные, потому что если бы судил молодой арбитр, то можно было бы закрыть глаза и простить, как мы уже прощали много раз – незасчитанный гол во Львове, чистый мяч в игре с Колосом, где зафиксировали офсайд и очень много таких моментов. Первая минута матча. Хватают за руку Ситало и заваливают на газон – арбитр все видит, но штрафного не дают.

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Дальше момент, решивший судьбу матча. Все эксперты мира говорят, что это желтая карточка Пихалёнка и штрафной в сторону СК Днепр-1, но стоявший в двух метрах от этой ситуации арбитр Бойко решил иначе. У меня такое впечатление, что у нас написаны новые правила. Если игрок замахнулся по мячу, то трогать его нельзя. Это ведь неправильно. Пошел на опережение, первый на мяче, а соперник сносит ему ахилл.

Второй момент. В двух метрах стоит арбитр. С локтя бьют, а желтой карточки нет. Он видит, но свисток не дает. Самый интересный момент – отрывают голову Ситало. Стоит Бойко и смотрит на ситуацию, видит ее, но даже свисток не дал. У меня вопрос: какая это карточка? Красная или желтая? Арбитр не дает вообще никакой карточки, он даже не свистит нарушение.

Вот так мы играем в футбол. Я все мог бы понять, если бы это был какой-то молодой арбитр, можно было бы списать на молодость, но это арбитр ФИФА. Вот такой у нас арбитраж. Я забыл, это, пожалуй, династия, а ее трогать нельзя.

У нас скоро такие, как Бойко и Дердо, будут в памперсах выходить, и все равно будут судить, потому что это династия. Там папа, там мама. Дайте дорогу молодым, пусть судят. Даже если они будут ошибаться, то не так будет досадно. Но это уже предвзятость.

Своих обидеть не дам. Будем писать на арбитраж и хочу, чтобы Лучи публично дал объяснение, было там нарушение или нет, было ли предвзятым судейство или нет. И скажите, пожалуйста, как будет наказан Бойко, если там были неправильные решения. Мне, как и футбольной общественности, хочется знать, как будет выглядеть. Дальше будем писать и пусть люди смотрят на эту ситуацию", – отметил Поворознюк в интервью официальному YouTube-каналу Інгульца.

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