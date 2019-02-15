Рібері зізнався в коханні Баварії – француз хоче залишитись в клубі

Хавбек Баварії Франк Рібері не хоче прощатись з улюбленим клубом.

Раніше легенди Баварії Ар'єн Роббен та Франк Рібері оголосили, що покинуть мюнхенський клуб після закінчення поточного сезону.

35-річний французький хавбек ще сподівається обговорити своє майбутнє з агентами та босами клубу. Франк не виключає, що може залишитися в Баварії, повідомляє sportbild.

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"Я ніколи не буду обманювати клуб. Між нами справжня історія кохання. Баварія і Рібері – подружня пара.

Я швидко зрозумів, що Баварія – мій клуб. У квітні мені виповниться 36 років, я провів третину свого життя в Мюнхені, більше 2/3 своєї трудової кар'єри. Це щось таки означає. Дуже сильні почуття", – заявив Рібері.

Нагадаємо, Рібері приєднався до Баварії у 2007 році.

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