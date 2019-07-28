Рибери отказал Монако из-за верности другому французскому клубу

Вингер Франк Рибери готов выступать только за один французский клуб.

Экс-вингер Баварии Франк Рибери, который после ухода из немецкого гранда находится в статусе свободного агента, отказался вести переговоры с Монако о подписании контракта.

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Монегаски вышли на контакт с 36-летним футболистом, но тот сообщил, что не будет вести переговоры, ведь готов выступать только за один французский клуб – Марсель, цвета которого защищал с 2005 по 2007 годы.

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Напомним, этим летом у Рибери истек срок контракта с Баварией, за которую вингер выступал последние 12 лет. В немецкий клуб француз перешел именно из Марселя.