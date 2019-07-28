Рібері міг опинитись у Ліверпулі

Юрген Клопп хотів запросити у Ліверпуль ветерана Франка Рібері.

Франк Рібері покинув Баварію після 12 років перебування на Альянц Арені. У 36-річного футболіста завершився контракт, і він не став його продовжувати. Зараз він підтримує форму з персональним тренером.

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Як повідомляє L'Equipe, француз мав шанси опинитись у Ліверпулі. Наставник мерсисайдців Юрген Клопп особисто був зацікавлений у підписанні гравця, щоправда, тоді команду мав би покинути хтось із групи атаки.

Даніель Старрідж вже не є гравцем "червоних", але на його місце прийшов 19-річний Раян Брюстер. Дівок Орігі продовжив контракт з клубом. Салах і Мане не покинули Ліверпуль попри різноманітні чутки. Зокрема, сенегальцем цікавився мадридський Реал.

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У зв'язку з цим, мерсисайдці відмовились від ідеї підписувати французького ветерана.