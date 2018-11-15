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Рибери извинился перед журналистом, которого избил после поражения от Боруссии Д

14:56 54 Читати українською
Рибери извинился перед журналистом, которого избил после поражения от Боруссии Д
Франк Рибери / Фото ФК Бавария

Полузащитник Баварии Франк Рибери признал свою вину в инциденте с местным журналистом Патриком Гийю.

Напомним, после матча Боруссия Д – Бавария (3:2) Рибери имел неприятную встречу с журналистом Патриком Гийю у автобуса мюнхенцев. По информации СМИ, француз трижды дал пощечину Гийю, а также ударил его в грудь.

Рибери ударил журналиста после матча с Боруссией Д, – Bild

После инцидента Франк встретился с журналистом на базе мюнхенского клуба и извинился за свое поведение, сообщает Bild.

По мнению издания, такой жест обезопасит француза от штрафов со стороны клуба.

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Боруссия Дортмунд - Бавария: Суббота 10 ноября 2018

Боруссия Дортмунд
Матч окончен
3 : 2
Бавария
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Франк Рибери Франк Рибери Бавария Бавария Германия Боруссия Дортмунд - Бавария
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