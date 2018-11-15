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Рібері вибачився перед журналістом, якого побив після поразки від Борусії Д

14:56 354 Читать на русском
Рібері вибачився перед журналістом, якого побив після поразки від Борусії Д
Франк Рібері / Фото ФК Баварія

Півзахисник Баварії Франк Рібері визнав свою провину в інциденті з місцевим журналістом Патріком Гійю.

Нагадаємо, після матчу Борусія Д – Баварія (3:2) Рібері мав неприємну зустріч з журналістом Патріком Гійю біля автобуса мюнхенців. За інформацією ЗМІ, француз тричі дав ляпаса Гійю, а також вдарив його у груди.

Рібері вдарив журналіста після матчу з Борусією Д, – Bild

Після інциденту Франк зустрівся з журналістом на базі мюнхенського клубу та попросив вибачення за свою поведінку, повідомляє Bild.

На думку видання, такий жест убезпечить француза від штрафів зі сторони клубу.

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Борусія Дортмунд - Баварія: Субота 10 листопада 2018

Борусія Дортмунд
Матч завершено
3 : 2
Баварія
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Теги
Баварія Баварія Німеччина Франк Рібері Франк Рібері Борусія Дортмунд - Баварія
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