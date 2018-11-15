Рібері вибачився перед журналістом, якого побив після поразки від Борусії Д

Ліга націй — 20:04 177
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Словаччина – Україна: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка
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Лунін став героєм цікавого челенджу в Twitter, потрапивши в компанію до Мбаппе, Санчо, Кімміха та інших молодих зірокІспанія — 17:45 777
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Збірна України прибула у Словаччину на матч Ліги наційЗбірна України — 15:09 1566
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Грандіозні плани Баварії на літо розкриті – 200 млн євро, купівля зірок Бундесліги та туманне майбутнє ветеранівНімеччина — 14:17 3128
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Троє українців потрапили у топ-100 найкращих гравців Ліги ЄвропиЛіга Європи — 11:38 5934
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