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Рибери ударил журналиста после матча с Боруссией Д, – Bild

11:43 165 Читати українською
Рибери ударил журналиста после матча с Боруссией Д, – Bild
Франк Рибери / соцсети

Полузащитник Баварии Франк Рибери ударил журналиста Патрика Гийю после матча 11 тура Бундеслиги против Боруссии Д (2:3).

Мюнхенская Бавария в 11 туре Бундеслиги на выезде уступила Боруссии Д в драматичном матче со счетом 2:3. Но после матча произошел скандальный эпизод.

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Издание Sport.de, ссылаясь на Bild сообщает, что полузащитник "красных" Франк Рибери имел неприятную встречу с журналистом Патриком Гийю у автобуса команды. По информации источника, француз трижды дал пощечину Гийю, а также ударил в грудь.

Рибери остался недоволен критикой журналиста после игры против "шмелей", который обвинил хавбека в трех пропущенных мячах. При этом Франк и Гийю давно знакомы.

На следующий день спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич заявил, что оба обсудят инцидент во время личной встречи.

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Германия11 турСигнал Идуна Парк (Дортмунд)

Боруссия Дортмунд - Бавария: Суббота 10 ноября 2018

Боруссия Дортмунд
Матч окончен
3 : 2
Бавария
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Боруссия Дортмунд - Бавария Бавария Бавария Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Франк Рибери Франк Рибери
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