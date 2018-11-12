Рибери ударил журналиста после матча с Боруссией Д, – Bild

Полузащитник Баварии Франк Рибери ударил журналиста Патрика Гийю после матча 11 тура Бундеслиги против Боруссии Д (2:3).

Мюнхенская Бавария в 11 туре Бундеслиги на выезде уступила Боруссии Д в драматичном матче со счетом 2:3. Но после матча произошел скандальный эпизод.

Боруссия Д – Бавария – 3:2 – видео голов и обзор матча

Издание Sport.de, ссылаясь на Bild сообщает, что полузащитник "красных" Франк Рибери имел неприятную встречу с журналистом Патриком Гийю у автобуса команды. По информации источника, француз трижды дал пощечину Гийю, а также ударил в грудь.

Рибери остался недоволен критикой журналиста после игры против "шмелей", который обвинил хавбека в трех пропущенных мячах. При этом Франк и Гийю давно знакомы.

На следующий день спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич заявил, что оба обсудят инцидент во время личной встречи.

Боруссия Д – Бавария: "шмели" готовы к чемпионству, Мюнхену не помог хороший старт, а Ройс и Санчо – топ