Рианчо назвал тренера, который способен вернуть Динамо чемпионство

Экс-тренер Динамо и сборной Украины Рауль Рианчо считает, что его бывший коллега сейчас очень бы пригодился киевлянам.

"Ребров бы смог снова быть тренером Динамо. Это даже было бы хорошо. Он сейчас в такой стадии, что готов работать в любой лиге. Он готов к этому.

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Имеет динамовское сердце. Для Сергея Динамо – это родной клуб. Он знает игроков команды, проблемы клуба, знает, как добиться успеха. Он бы вернул золотые медали в Киев", – цитирует Рианчо gazeta.ua.

Напомним, испанский специалист работал вместе с Ребровым в тренерском штабе Динамо в 2014-2016 годах. За это время киевляне дважды становились чемпионами Украины.

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