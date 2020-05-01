Ріанчо назвав тренера, який здатен повернути Динамо чемпіонство

Екс-тренер Динамо та збірної України Рауль Ріанчо вважає, що його колишній колега зараз дуже б знадобився киянам.

"Ребров би зміг знову бути тренером Динамо. Це навіть було б добре. Він зараз у такій стадії, що готовий працювати в будь-якій лізі. Він готовий до цього.

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Має динамівське серце. Для Сергія Динамо – це рідний клуб. Він знає гравців команди, проблеми клубу, знає, як досягти успіху. Він би повернув золоті медалі до Києва", – цитує Ріанчо gazeta.ua.

Нагадаємо, іспанський фахівець працював разом із Ребровим у тренерському штабі Динамо у 2014-2016 роках. За цей час кияни двічі ставали чемпіонами України.

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