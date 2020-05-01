toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Ріанчо назвав тренера, який здатен повернути Динамо чемпіонство

1 травня 21:55 35302 Читать на русском
Ріанчо назвав тренера, який здатен повернути Динамо чемпіонство
Рауль Ріанчо / Фото ФК Динамо

Екс-тренер Динамо та збірної України Рауль Ріанчо вважає, що його колишній колега зараз дуже б знадобився киянам.

"Ребров би зміг знову бути тренером Динамо. Це навіть було б добре. Він зараз у такій стадії, що готовий працювати в будь-якій лізі. Він готовий до цього.

Гусєв оцінив свій потенціал очолити Динамо

Має динамівське серце. Для Сергія Динамо – це рідний клуб. Він знає гравців команди, проблеми клубу, знає, як досягти успіху. Він би повернув золоті медалі до Києва", – цитує Ріанчо gazeta.ua.

Нагадаємо, іспанський фахівець працював разом із Ребровим у тренерському штабі Динамо у 2014-2016 роках. За цей час кияни двічі ставали чемпіонами України.

"Спадщина Лобановського зіграла злий жарт": Хацкевич, Ребров, Гармаш, Циганков і Ко – очима польського фана Динамо

blog_ava
"Лобановський вбив великого форварда": чому легендарного капітана Динамо назвали Білим Пеле
14:00
13723
Теги
Динамо Динамо Головне Сергій Ребров Сергій Ребров Рауль Ріанчо Рауль Ріанчо
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук