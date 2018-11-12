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Кононов возглавил Спартак

13:18 111 Читати українською
Кононов возглавил Спартак
Олег Кононов / ФК Спартак

Бывший тренер львовских Карпат Олег Кононов стал главным тренером Спартака.

Спартак на своем официальном сайте сообщил о назначении Олега Кононова на должность главного тренера. Контракт рассчитан до конца сезона 2019/20.

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В Украине российский специалист известен работой в львовских Карпатах, с которыми пробивался в групповой этап Лиги Европы сезона 2010/2011, где "зеленые львы" набрали 1 очко в группе с Севильей, ПСЖ и Боруссией Д.

После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе Кононов отличился фотографией в футболке с изображением Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Напомним, перед назначением россиянина командой временно руководил экс-ассистент Сергея Реброва в киевском Динамо Рауль Рианчо. Испанец покинул "красно-белых".

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Карпаты Карпаты Спартак Москва Спартак Москва Россия Олег Кононов Олег Кононов
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