Кононов возглавил Спартак

Бывший тренер львовских Карпат Олег Кононов стал главным тренером Спартака.

Спартак на своем официальном сайте сообщил о назначении Олега Кононова на должность главного тренера. Контракт рассчитан до конца сезона 2019/20.

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В Украине российский специалист известен работой в львовских Карпатах, с которыми пробивался в групповой этап Лиги Европы сезона 2010/2011, где "зеленые львы" набрали 1 очко в группе с Севильей, ПСЖ и Боруссией Д.

После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе Кононов отличился фотографией в футболке с изображением Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Напомним, перед назначением россиянина командой временно руководил экс-ассистент Сергея Реброва в киевском Динамо Рауль Рианчо. Испанец покинул "красно-белых".

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