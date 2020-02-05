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РФС выступил с заявлением относительно бана России на ЧМ-2022 – ФИФА и УЕФА тоже озвучили позиции

13:19 328 Читати українською
РФС выступил с заявлением относительно бана России на ЧМ-2022 – ФИФА и УЕФА тоже озвучили позиции
Станислав Черчесов – наставник сборной России / фото из соцсетей

Российский футбольный союз прокомментировал информацию о недопуске местной сборной к квалификации к чемпионату мира-2022. К нему присоединились ФИФА и УЕФА.

"Мы не получали каких-либо уведомлений от WADA о статусе нашей сборной на чемпионате мира в 2022 году", – цитирует пресс-службу РФС Чемпионат.

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В свою очередь в ФИФА изданию сообщили, что не имеют никаких уточнений к заявлению от декабря 2019-го о тесном контакте организации со Всемирным антидопинговым агентством по вопросу санкций против российских футболистов. Пока не подтвердили бан и в УЕФА.

Напомним, что о запрете сборной России участвовать в ЧМ-2022 в Катаре ранее сообщило арабское издание beIN Sports. Россиян якобы ждет такое жесткое наказание из-за системных манипуляций с базами данных Московской антидопинговой лаборатории.

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Теги
ФИФА УЕФА РФС ЧМ-2022 Допинг Антидопинговое агентство (WADA) Мир Россия Россия Россия
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