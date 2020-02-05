РФС виступив із заявою щодо бану Росії на ЧС-2022 – ФІФА та УЄФА теж озвучили позиції

Російський футбольний союз прокоментував інформацію щодо недопуску тамтешньої збірної до кваліфікації до чемпіонату світу-2022. До нього приєдналися ФІФА та УЄФА.

"Ми не отримували жодних сповіщень від WADA щодо статусу нашої збірної на чемпіонаті світу в 2022 році", – цитує прес-службу РФС Чемпионат.

Росія отримала бан на участь у ЧС-2022, – beIN Sports

Натомість у ФІФА виданню повідомили, що не мають жодних уточнень до заяви від грудня 2019-го про тісний контакт організації зі Всесвітнім антидопінговим агентством щодо санкцій проти російських футболістів. Поки не підтвердили бан і в УЄФА.

Нагадаємо, що про заборону збірній Росії брати участь у ЧС-2022 в Катарі раніше повідомило арабське видання beIN Sports. Росіян нібито чекає таке жорстке покарання за системні маніпуляції з базами даних Московської антидопінгової лабораторії.

Росія отримала бан на 4 роки – як дискваліфікація від WADA впливає на Євро-2020 і ЧС-2022