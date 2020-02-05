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Россия получила бан на участие в ЧМ-2022, – beIN Sports

12:27 208 Читати українською
Россия получила бан на участие в ЧМ-2022, – beIN Sports
Артем Дзюба / фото из соцсетей

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о запрете на участие в чемпионате мира-2022.

WADA решило отстранить сборную России от ЧМ-2022, сообщает beIN Sports.

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По информации издания, агентство уже известило россиян о своем решении. Подробностей, в частности, относительно возможности обжаловать решение WADA, пока нет. Слухи о возможном бане для российской сборной появились после вскрытия системных манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

К слову, квалификация к чемпионату мира-2022 стартует весной 2021 года. Сам турнир пройдет в Катаре в ноябре-декабре 2022-го.

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