toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ЖУНИОР МОРАЕС СБОРНАЯ УКРАИНЫ НЕЙМАР ТРАНСФЕРЫ

Результаты жеребьевки 2 квалификационного раунда Лиги Европы – Петряк, Сваток и Ко узнали потенциальных соперников

16:26 116 Читати українською
Результаты жеребьевки 2 квалификационного раунда Лиги Европы – Петряк, Сваток и Ко узнали потенциальных соперников
Иван Петряк / ФК Ференцварош

УЕФА провел жеребьевку 2 раунда квалификации Лиги Европы. Хайдук Сватка, Фехервар Петряка и другие узнали своих потенциальных соперников.

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал результаты жеребьевки 2 раунда квалификиции Лиги Европы.

Заря узнала имена всех потенциальных соперников в квалификации Лиги Европы 2019/20

Лачі/Хапоель Беєр-Шева – Широки Бриег/Кайрат (Эсеола)

Краковия (Дитятьев)/ДАК 1904 – Атромитос

Эспаньол – Стярнан/Левадия

Пюник/Шкупи – Яблонец (Цуриков)

Зета/Фехервар (Петряк) – Интер Турку/Брондбю

Раднички/Флора – Айнтрахт

Рома – Дебрецен/Кукеси

Вулверхэмптон – Крузейдерс/Торсхавн

Вентспилс/Теута – Гзира/Хайдук (Сваток)

"Шведи прибули в Україну швидше, ніж ми – з Маріуполя в Одесу". Хавбек Шахтаря не проти повторити шлях Маліновського

blog_ava
Александрия подписала трех новичков
10:29
847
Теги
Украинцы за рубежом Лига Европы Паулу Фонсека Паулу Фонсека Краковия Краковия Жеребьевка ЛЕ Иван Петряк Иван Петряк Александр Сваток Александр Сваток Алексей Дитятьев Алексей Дитятьев Рома Рома Хайдук Хайдук Яблонец Яблонец Фехервар Фехервар Андрей Цуриков Андрей Цуриков
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
31
мин
Колумбия
00:30
Катар
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук