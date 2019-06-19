Результаты жеребьевки 2 квалификационного раунда Лиги Европы – Петряк, Сваток и Ко узнали потенциальных соперников

УЕФА провел жеребьевку 2 раунда квалификации Лиги Европы. Хайдук Сватка, Фехервар Петряка и другие узнали своих потенциальных соперников.
УЕФА на своем официальном сайте опубликовал результаты жеребьевки 2 раунда квалификиции Лиги Европы.
Заря узнала имена всех потенциальных соперников в квалификации Лиги Европы 2019/20
Лачі/Хапоель Беєр-Шева – Широки Бриег/Кайрат (Эсеола)
Краковия (Дитятьев)/ДАК 1904 – Атромитос
Эспаньол – Стярнан/Левадия
Пюник/Шкупи – Яблонец (Цуриков)
Зета/Фехервар (Петряк) – Интер Турку/Брондбю
Раднички/Флора – Айнтрахт
Рома – Дебрецен/Кукеси
Вулверхэмптон – Крузейдерс/Торсхавн
Вентспилс/Теута – Гзира/Хайдук (Сваток)
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