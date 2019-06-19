Заря узнала имена всех потенциальных соперников в квалификации Лиги Европы 2019/20

В швейцарском Ньоне сегодня состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы 2019/20. Представителем Украины на этой стадии турнира является луганская Заря.
Сегодня, 19 июня, состоится жеребьевка второго раунда квалификации Лиги Европы. Именно в этом раунде стартует в еврокубках луганская Заря.
Лига Европы-2019/20: жеребьевка 1-го квалификационного этапа – Петряк, Сваток и ко узнали соперников
На официальном сайте УЕФА появился список потенциальных соперников команды:
Домжале (Словения) / Бальцан (Мальта)
Фола (Люксембург) / Чихури (Грузия)
Вииторул (Румыния)
Чукарички (Сербия) / Бананц (Армения)
Будучность (Черногория) / Нарва (Эстония)
Первые матчи Зари состоятся 25 июля и 1 августа. Как и ранее, все домашние матчи, до группового этапа, Заря проведет на стадионе Славутич Арена в Донецке.