Заря узнала имена всех потенциальных соперников в квалификации Лиги Европы 2019/20

В швейцарском Ньоне сегодня состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы 2019/20. Представителем Украины на этой стадии турнира является луганская Заря.

Сегодня, 19 июня, состоится жеребьевка второго раунда квалификации Лиги Европы. Именно в этом раунде стартует в еврокубках луганская Заря.

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На официальном сайте УЕФА появился список потенциальных соперников команды:

Домжале (Словения) / Бальцан (Мальта)

Фола (Люксембург) / Чихури (Грузия)

Вииторул (Румыния)

Чукарички (Сербия) / Бананц (Армения)

Будучность (Черногория) / Нарва (Эстония)

Первые матчи Зари состоятся 25 июля и 1 августа. Как и ранее, все домашние матчи, до группового этапа, Заря проведет на стадионе Славутич Арена в Донецке.