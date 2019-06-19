"Шведи прибули в Україну швидше, ніж ми – з Маріуполя в Одесу". Хавбек Шахтаря не проти повторити шлях Маліновського

Інтерв'ю "Футбол 24" із Олександром Піхальонком, хавбеком Шахтаря, який виступає за Маріуполь на правах оренди.
Інтерв’ю із Олександром Піхальонком, якого можна номінувати на звання відкриття сезону-2018/19, планувалося присвятити грі саме цього обдарованого українського футболіста, його виступам за рідний Шахтар та не менш близький тепер Маріуполь. Проте несподівані, але дуже хвилюючі корективи внесла збірна України U-20, яка переможно промарширувала до фіналу чемпіонату світу у Польщі.
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Адже в Олександра у тій команді – чимало товаришів (і одноклубників, і суперників), а ще є справжній друг. Хто він, чи залишиться Піхальонок у Маріуполі і що найбільше вразило хавбека у Лізі Європи – читайте далі.
"Валерчик Бондар каже, що емоції чемпіонату світу не передати словами!"
– Сашко, спочатку було одне найактуальніше запитання, з якого хотілося розпочати розмову, проте збірна України своїм виступом у Польщі додала ще одне. З нього й почнімо: слідкуєш за юнацьким Мундіалем (розмова відбулася напередодні фіналу, – "Футбол 24")?
– Звісно, дивлюся чемпіонат світу. Хлопці – молодці, завдяки бажанню, роботі, довели, що можуть грати у фіналі. Дай Боже, щоб виграли у Кореї. Головне – зробити останній крок, і це – космос!
– За когось персонально вболіваєш? Друзі є в тій збірній?
– Я з Валерчиком Бондарем у гарних стосунках, переписуємося. Там емоції такі, що не можна передати словами, він сам мені казав.
– Зараз тільки ледачий не нахвалює гру Сікана. Ти ж його знаєш краще, це твій одноклубник по Маріуполю, хоча ви обоє належите Шахтарю. Розкажи про свої перші враження від знайомства з ним.
– Він коли прийшов – молодий хлопець, перспективний – стало зрозуміло: у майбутньому буде гарним гравцем. Головне, що у нього бажання зашкалює, Олександр Бабич його випускав на заміни – і він завжди віддається, молодець!
– Тепер про тебе. Оренда у Маріуполі коли закінчується? Чи буде продовження?
– У мене оренда до кінця червня, що потім – ще й сам не знаю, буде видно.
– Вирішуватимуть, звісно, клуби, а твоє бажання яке: продовжити виступи у Маріуполі, спробувати пробитися у Шахтар, тим більше, що там – новий тренер, чи, може, за кордон рвонути, наслідуючи Петряка або Маліновського, і там робити кар’єру?
– Зрозуміло, що кожен хоче більшого. Мені хочеться і в Шахтар повернутися, і в Європі сили спробувати. Та й Маріуполю дуже вдячний, я б і там залишився, якби продовжили контракт оренди.
І тренеру – Олександру Бабичу – спасибі, завжди підтримував мене, і з молодими футболістами добре працює, і зі мною також.
"Конкуренція на моїй позиції завжди буде серйозною"
– Ти обжився у Маріуполі ще наприкінці позаминулого сезону, коли взимку 2018-го Шахтар вперше віддав тебе в оренду. Зізнайся: не дуже хотів переходити, адже вже дебютував у складі гірників в УПЛ, мріяв про помаранчево-чорну футболку?
– Можливо, перші три місяці не міг адаптуватися, а потім нормально все пішло. У новий сезон добре увійшов, проявив себе. Тож все налагодилося.
– З Олександром Бабичем відразу порозумівся? Ви ж не були знайомі раніше?
– Можна сказати і так. Він дуже добре з молоддю працює, претензій немає ні в кого.
– Важко було пробитися до основного складу? Ти прийшов узимку, на твоїй позиції грає інший…
– Звісно, нелегко. Я прийшов – у команді були інші люди. Я ж не грав в УПЛ, тільки трохи за Шахтар виходив, дебютував. Тоді на моїй позиції в Маріуполі грали і Мішньов, і Дедечко. Тяжко було.
Та й зараз теж нелегко: Ігнатенко, Федорчук, все той же Мішньов – гарна конкуренція. Гадаю, вона в подальшому завжди існуватиме на цій позиції.
"До Одеси з Маріуполя їхали важче, аніж Юргорден зі Швеції"
– Згадаймо минулий сезон. Єврокубки – то щось особливе у житті футболістів?
– Так, це завжди особливо. Дуже велике досягнення. Певна річ, хочеться в цьому році якомога краще виступити. Сподіваюся, добиратися на матчі будемо ліпше, аніж минулого року.
– Ти забив шведському Юргордену свій перший гол у єврокубках. Це теж якісь особливі відчуття? Чи схоже на емоції від голів у Прем’єр-лізі?
– Звісно, для мене то було особливе відчуття. Забити у єврокубках приємно, тим більше – дебютний гол. Хоча, зізнаюся, у будь-якому матчі приємно забивати.
– Спеціалісти одноголосно запевняли, що виступ на двох фронтах підкосив Маріуполь. І восени справи у твого клубу в чемпіонаті Прем’єр-ліги йшли справді кепсько. Згоден?
– Звісно, почали погано, було дуже складно. Потім вилетіли з єврокубків, зосередилися на чемпіонаті і стало легше. Але ж пригадайте, як ми добиралися на матчі! Це ж з глузду з’їхати можна! Мабуть, шведи до України швидше дісталися, аніж ми з Маріуполя в Одесу.
– Коли ви повірили, що вдасться врятувати сезон і потрапити до першої шістки у чемпіонаті УПЛ?
– У нас було завдання потрапити до шістки. Ми на кожен матч виходили із бажанням перемогти, віддавалися, і через це Бог нас нагородив – ми посіли четверте місце.
– А якщо чесно, стартуючи на другому етапі з шостої позиції, максимум, куди хотіли стрибнути? Просто у єврокубки, чи все ж мріяли про четвертий рядок?
– Була конкретна мета потрапити в єврокубки. А там вже йшли від гри до гри, адже завжди хочеться бути вище.
– Вирішальними на другому етапі стали дві перемоги над Зорею, яка також націлювалася на цю позицію?
– Можна й так сказати. Хоча там кожна гра ключовою була, нам потрібні були очки. Олександрію важко було наздогнати, але за четверте місце боролися, і останній тур став вирішальним.
– Ти кажеш, Бабич багато уваги приділяє молоді. А що він за тренер? Багато хто з фахівців вважає його просто фартовим...
– Він намагається грати у футбол, щоб і гравці отримували задоволення, і вболівальники, щоб глядачам подобалося. Ми намагаємося грати саме у футбол, не б’ємо м’яч вперед, абикуди. Плюс – він справді добре працює з молоддю, гарний тренер, підтримує, коли потрібно.
– Чи буває з гравцями грубим, несправедливим? Після невдалих матчів матюкається у роздягальні?
– Несправедливий – не можу такого сказати. Завжди по ділу каже.
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– У Маріуполі вас зібралася чимала компанія орендованих у Шахтаря гравців: Кирюханцев, Зубков, Борячук, Коробенко, Ігнатенко, ти. Такою бандою легше було адаптуватися на новому місці?
– Звісно. Це – свої пацани, ми з ними вже скільки пограли! І це набагато легше, аніж переходити в іншу команду, особливо за кордон. Ми з академії разом і знаємо один одного.
– Позаминулого сезону ти грав за Шахтар U-21, був капітаном, лідером. Потім пішов до Маріуполя, а Шахтар на фініші вирвав чемпіонство у Динамо в молодіжному чемпіонаті. Цікаво, а тобі медалька перепала?
– Можна і так сказати. Нікого не образили, все по-людськи, привітали, ніхто нікого не забув. Тож усе добре. Зараз там хлопці молоді, і зараз вже не мій вік, всі наші пішли вище. З тих хлопців і Кирюханцев, Ігнатенко, Зубков – вони зараз всі тут.
"Худжамов може й напіхати, він – справжній капітан"
– Про перспективи нового Маріуполя, певно, зарано говорити. Ви ж іще не знаєте, яким буде склад, чи будеш ти в ньому, так?
– Так. Ось Зубков пішов, а так не знаємо, що буде. Все самі побачите і ми дізнаємося.
– Певно, відомо тільки одне: Худжамов буде у воротах. Він для міста, для фанатів – гравець номер один?
– Так, він заводить усіх, людина-настрій, від нього йде позитив. Може пожартувати, напіхати, підтримати – справжній капітан.
– Олександре, всі відзначають твій прогрес. А сам що скажеш з цього приводу: подорослішав, порозумнішав, зміцнів тілом і духом за останній рік?
– Мені спочатку тяжко було в УПЛ, перехід із молодіжного футболу відчувався. А потім почалися єврокубки, чемпіонат – і пішло.
– Які свої якості вважаєш сильними?
– Працювати є багато над чим, а якості хай тренери дивляться і підказують.
– Ти виступав у молодіжній збірній в Олександра Головка, він давав схвальні відгуки про твою гру. До національної збірної сильно мрієш потрапити?
– Звісно, думаю, будь-який футболіст про це мріє – вийти у жовто-синій футболці. Дивився останні матчі, як Арена Львів підтримує збірну – то аж мурахи по шкірі.
Андрій Іванченко, спеціально для Футбол 24
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